El presidente estadounidense Donald Trump explicó que llama al presidente ruso Vladimir Putin «mi amigo» con el objetivo de detener la guerra en Ucrania y lograr un acuerdo de paz. Según él, mostrar una actitud hostil hacia Putin podría obstaculizar las negociaciones. Así lo afirmó en una conversación con periodistas.

Se le preguntó a Trump sobre la contradicción entre llamar amigo a Putin y, al mismo tiempo, criticar las acciones militares de Rusia en la red social Truth Social.

El presidente estadounidense respondió que el objetivo principal es detener la guerra y alcanzar un acuerdo.

«Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener el derramamiento de sangre. Podría decir que no es mi amigo o expresar que quiero hacer un trato. Pero necesito lograr el acuerdo», dijo Trump.