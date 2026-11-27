Trump explica por qué llama «mi amigo» a Putin
El presidente estadounidense Donald Trump explicó que llama al presidente ruso Vladimir Putin «mi amigo» con el objetivo de detener la guerra en Ucrania y lograr un acuerdo de paz. Según él, mostrar una actitud hostil hacia Putin podría obstaculizar las negociaciones. Así lo afirmó en una conversación con periodistas.
Se le preguntó a Trump sobre la contradicción entre llamar amigo a Putin y, al mismo tiempo, criticar las acciones militares de Rusia en la red social Truth Social.
El presidente estadounidense respondió que el objetivo principal es detener la guerra y alcanzar un acuerdo.
«Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener el derramamiento de sangre. Podría decir que no es mi amigo o expresar que quiero hacer un trato. Pero necesito lograr el acuerdo», dijo Trump.
En su opinión, la animosidad personal entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y Putin es uno de los principales factores que impiden una resolución pacífica de la guerra. Trump destacó que, al mantener una buena relación con el líder ruso, intenta preservar la posibilidad de continuar las negociaciones.
«Podría reunirme con ellos y decirles: “No me gustan”. Pero entonces ocurriría una situación similar al problema entre Zelenski y Putin. El mayor problema para lograr la paz es que ambos líderes realmente se odian. Por eso intento tener una buena relación con Putin. Lo conozco desde hace mucho tiempo», declaró el presidente estadounidense.
Trump también rechazó las críticas sobre que su postura hacia Rusia es blanda. Recordó que ha aplicado sanciones y otras medidas contra Rusia, y reiteró que es importante negociar para lograr un acuerdo.
«He sido muy duro con Rusia. Pero si es posible llegar a un acuerdo, lo quiero. He negociado toda mi vida. Podría decir lo contrario, pero no daría ningún resultado», añadió Trump.
Anteriormente, Trump publicó en Truth Social una foto con Putin llamándolo «mi amigo». El presidente ucraniano Volodímir Zelenski también reaccionó a estas declaraciones. Calificó a Putin como enemigo y consideró extraña la relación cordial de Trump con el líder ruso.
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