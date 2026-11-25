El presidente ucraniano Volodímir Zelenski reaccionó de forma tajante e irónica a la propuesta del líder bielorruso Aleksandr Lukashenko de « llevarlo » con él a Moscú. El líder ucraniano calificó esta iniciativa de totalmente poco seria y, en cambio, invitó a Lukashenko y al presidente ruso Vladímir Putin a Kiev.

« ¿Simplemente subirme a un avión y llevarme a Moscú, para qué? »

Zelenski enfatizó que tal enfoque en materia de negociaciones es inaceptable. En su declaración, planteó los siguientes puntos:

« Él propone "llevarme" con él. ¿Soy acaso una maleta? ¿Simplemente subirme a un avión y llevarme a Moscú, para qué? Esto no es serio. Que Lukashenko tome a Putin y vuele a Kiev. Garantizamos su seguridad. Después de todo, se trata de negociaciones ». — Volodímir Zelenski

Puntos clave de la declaración

Partes Contenido de la propuesta y posición Aleksandr Lukashenko (iniciativa) Propuso al presidente ucraniano volar con él a Moscú Volodímir Zelenski (respuesta) Calificó la propuesta de « poco seria » y protestó enérgicamente por ser comparado con una « maleta » Contrapropuesta de Ucrania Invitar a Lukashenko y Putin a volar a Kiev y garantizar plenamente su seguridad

Estas palabras del líder ucraniano demuestran que los debates diplomáticos sobre el lugar y las condiciones de posibles negociaciones se están intensificando.

¿Cuál cree que podría ser la respuesta de Minsk y Moscú tras esta contrapropuesta de Volodímir Zelenski?

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