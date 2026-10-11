El presidente estadounidense Donald Trump el líder ucraniano Volodímir Zelenskiha lanzado nuevas declaraciones contundentes sobre su política. En una conferencia de prensa en la base aérea de Andrews, el jefe de la Casa Blanca advirtió que las acciones de Kiev podrían causar graves daños a los agricultores estadounidenses y al mercado mundial de combustible.

Trump enfatizó que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las refinerías de petróleo en Rusia están provocando una escasez mundial de diésel.

Ataques a refinerías y la exigencia de Trump: «Hay que detener esto»

El presidente estadounidense recordó que Washington había emitido varias advertencias oficiales al respecto:

Amenaza a los intereses de los agricultores: «Zelenski quiere causar problemas a nuestros agricultores con el diésel. Porque Rusia cubre una gran parte del suministro mundial de diésel», dijo Trump;

Ignorancia de las advertencias: Según el jefe de la Casa Blanca, Washington exigió a Kiev que dejara de atacar la infraestructura petrolera rusa: «Le dije: haz lo que quieras, pero no ataques las refinerías de petróleo. Él hace lo que quiere y debe detener esto de inmediato»;

Llamado a un cambio de liderazgo: Trump declaró abiertamente que se necesita un nuevo líder en Ucrania para lograr un acuerdo de paz: «Sugiero encontrar un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo. Porque Zelenski podría haber aceptado muchos tratos, pero por alguna razón no quiere».

Conversación con Putin y contrato de 3 millones de toneladas de diésel

Estas declaraciones se intensificaron tras la llamada telefónica del 9 de octubre entre los presidentes de EE. UU. y Rusia:

Flujo de combustible al mercado global: Vladímir Putin tras su conversación con, Trump anunció que se había llegado a un acuerdo para que Rusia suministre próximamente a Estados Unidos y al mercado mundial un total de 3 millones de toneladas de diésel;

Control de los precios del mercado: Washington justifica este paso por la necesidad de evitar una subida drástica de los precios del combustible y proteger la economía interna.

La respuesta de Zelenski: «Es una inversión en la guerra»

Kiev no tardó en reaccionar al acuerdo de combustible entre Washington y Moscú:

Rechazo contundente: El presidente ucraniano Volodímir Zelenski criticó duramente que EE. UU. permitiera a Rusia exportar diésel al mercado mundial;

«Inversión de guerra»: Zelenski calificó esta medida como una financiación directa de la agresión y una «inversión en la maquinaria de guerra», subrayando que esto llevaría a un debilitamiento de la política de sanciones.

Este tenso debate entre Washington y Kiev sobre el mercado de combustibles y la estrategia militar demuestra que las relaciones diplomáticas entre aliados enfrentan una prueba seria.