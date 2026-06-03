Carrera nocturna cobra vidas de jóvenes: Detalles de accidente fatal

La imprudencia en las carreteras, el exceso de velocidad y, lo más trágico, entregar el volante a menores y conductores sin licencia siguen siendo el problema más doloroso de nuestra sociedad. Un horrible accidente de tráfico en el distrito de Uzun, región de Surxondaryo, segó trágicamente la vida de dos personas.

Tragedia a la sombra de la velocidad: ¿Cómo terminó la carrera?

El horrible incidente ocurrió el 28 de mayo de este año alrededor de las 23:50 en una vía interna que atraviesa el barrio Chaqar del distrito de Uzun. Según datos oficiales del Servicio de Seguridad Vial del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (MIA RSS), dos jóvenes conocidos organizaron una carrera nocturna de autos en vehículos Damas y Nexia.

El exceso de velocidad y la carrera en la misma dirección provocaron la pérdida de control, causando que los autos chocaran y se estrellaran. La magnitud de la tragedia fue la siguiente:

Conductor del auto Damas: Un adolescente de 17 años nacido en 2009, que aún no había alcanzado la edad para conducir y no poseía licencia. Otros cuatro compañeros iban con él en el auto. Como resultado, el joven conductor falleció debido a las graves heridas sufridas.

Conductor del auto Nexia: Su conocido, un joven de 20 años nacido en 2006. Él tampoco tenía licencia de conducir. Uno de los pasajeros de este auto también murió en el lugar.

Víctimas: Todos los pasajeros restantes en los autos fueron hospitalizados de inmediato con diversos grados de lesiones corporales graves.

Indiferencia del vecindario y arrepentimiento de los padres

Un informe oficial preparado por la RSS reveló un detalle desgarrador: el conductor del Nexia, de 20 años, había estado conduciendo regularmente por el vecindario a pesar de carecer de documentos legales, y los vecinos estaban plenamente conscientes de ello. Sin embargo, nadie intentó detener este comportamiento peligroso.

Tras el incidente, los organismos de seguridad celebraron una acalorada reunión de discusión en el vecindario con amplia participación pública. Los oradores no ocultaron su conmoción ante la tragedia.

Dolorosas palabras de un padre que perdió a su hijo: "Parece que no se debe tener ninguna piedad en la crianza de los hijos, incluso si hay que dispararles... Si las llaves del auto hubieran estado en su lugar y no a la vista, el niño no habría podido tomar el auto y salir a la calle", admitió con amargura el padre del conductor fallecido, reconociendo su error.

Los ancianos y mayores del vecindario que asistieron a la reunión también expresaron sus puntos de vista, exigiendo medidas legales más estrictas contra los padres indiferentes hacia sus hijos:

Reacción de un activista comunitario: "Todos tienen dos o tres hijos varones, pero nunca le damos el auto a nuestro hijo sin los documentos adecuados. ¡Solo quien tenga licencia debe conducir! Por lo tanto, en tales casos, hay que golpear fuerte el bolsillo de los padres negligentes, ¡Comandante!"

¿Dónde estaba el control público?

Las autoridades oficiales citaron varios factores como las causas raíz de esta tragedia. La indiferencia del vecindario y de los mayores ante los acontecimientos circundantes, la debilidad del control público y, lo más doloroso, el hecho de que los padres dejaran a sus hijos sin supervisión por la noche, condujeron a este horrible desenlace.

Estimados padres y compatriotas, ¡no sean indiferentes ante la vida y el futuro de sus hijos! Entregar el volante a jóvenes sin la licencia y la experiencia adecuadas equivale a condenarlos a muerte con sus propias manos.

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