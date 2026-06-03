Huellas quirúrgicas misteriosas de 4.000 años halladas en Uzbekistán

Durante las excavaciones arqueológicas en Uzbekistán, se realizó un hallazgo raro que asombró a los científicos. Se encontraron rastros de una antigua práctica quirúrgica en el cráneo de un niño de cinco años perteneciente a la Edad del Bronce. Los expertos han determinado que este hallazgo tiene una antigüedad aproximada de 4.000 años.

Los investigadores creen que este descubrimiento es una evidencia importante de una de las prácticas quirúrgicas más antiguas no solo en Asia Central, sino en todo el continente asiático.

Hallazgo raro descubierto en Jarkutan

Un equipo científico compuesto por académicos italianos y uzbekos llevó a cabo excavaciones en el antiguo asentamiento de Jarkutan, en el norte de Bactria, cerca de la frontera con Afganistán. Como resultado, se desenterró el esqueleto de un niño que falleció aproximadamente a los cinco años de edad.

Curiosamente, el niño fue enterrado en la misma tumba que otro niño pequeño. Los arqueólogos fechan este sitio funerario a finales del tercer milenio a. C.

¿Un ejemplo raro de medicina antigua?

Los exámenes revelaron rastros de trepanación —un método específico de perforación del cráneo— en el cráneo del niño. Los científicos plantean la hipótesis de que este procedimiento podría haberse realizado utilizando herramientas de piedra o hueso.

En la antigüedad, es probable que tales prácticas se utilizaran para tratar diversas dolencias, incluyendo epilepsia, dolores de cabeza severos o trastornos mentales. Además, algunos investigadores no descartan la posibilidad de que dichos procedimientos también estuvieran vinculados a rituales religiosos.

Un descubrimiento que asombró a los científicos

Enrico Ascalone, arqueólogo de la Universidad del Salento que dirigió las excavaciones, señaló que realizar un procedimiento tan complejo en un niño pequeño en Asia Central hace 4.000 años es una gran novedad para la comunidad científica.

Los expertos destacan especialmente que la cirugía se realizó específicamente en un niño. Esto sugiere que en aquella época ya existían conocimientos específicos sobre anatomía humana y cirugía.