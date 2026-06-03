Carrera nocturna peligrosa cobra la vida de dos jóvenes en Surxondaryo

Un trágico accidente de tránsito en el distrito de Uzun, región de Surxondaryo, ha cobrado la vida de dos personas. Una carrera peligrosa protagonizada por dos jóvenes sin licencia de conducir terminó en tragedia.

El incidente ocurrió el 28 de mayo alrededor de las 23:50 en el barrio de Chaqar del distrito. Según los informes, jóvenes de 17 y 20 años, que conducían un Damas y un Nexia respectivamente, participaban en una carrera callejera.

Según el Servicio de Seguridad Vial, el Damas era conducido por un adolescente nacido en 2009 que aún no había alcanzado la edad legal para conducir. Otros cuatro jóvenes de su misma edad viajaban con él en el vehículo.

El conductor del Nexia nació en 2006 y también se comprobó que conducía sin licencia.

El exceso de velocidad y la imprudencia provocaron un grave choque entre ambos vehículos. Como resultado, el conductor del Damas y un pasajero del Nexia fallecieron en el lugar. Los demás participantes sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron hospitalizados.

Se supo que el conductor del Nexia ya llevaba tiempo conduciendo, un hecho bien conocido por los residentes locales.

Tras el incidente, se celebró una asamblea comunitaria en el barrio. Se debatieron ampliamente cuestiones sobre la responsabilidad parental, la crianza y la supervisión de los hijos.