Carrera nocturna peligrosa cobra la vida de dos jóvenes en Surxondaryo

·304·Sociedad
Carrera nocturna peligrosa cobra la vida de dos jóvenes en Surxondaryo

Un trágico accidente de tránsito en el distrito de Uzun, región de Surxondaryo, ha cobrado la vida de dos personas. Una carrera peligrosa protagonizada por dos jóvenes sin licencia de conducir terminó en tragedia.

El incidente ocurrió el 28 de mayo alrededor de las 23:50 en el barrio de Chaqar del distrito. Según los informes, jóvenes de 17 y 20 años, que conducían un Damas y un Nexia respectivamente, participaban en una carrera callejera.

Según el Servicio de Seguridad Vial, el Damas era conducido por un adolescente nacido en 2009 que aún no había alcanzado la edad legal para conducir. Otros cuatro jóvenes de su misma edad viajaban con él en el vehículo.

El conductor del Nexia nació en 2006 y también se comprobó que conducía sin licencia.

El exceso de velocidad y la imprudencia provocaron un grave choque entre ambos vehículos. Como resultado, el conductor del Damas y un pasajero del Nexia fallecieron en el lugar. Los demás participantes sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron hospitalizados.

Se supo que el conductor del Nexia ya llevaba tiempo conduciendo, un hecho bien conocido por los residentes locales.

Tras el incidente, se celebró una asamblea comunitaria en el barrio. Se debatieron ampliamente cuestiones sobre la responsabilidad parental, la crianza y la supervisión de los hijos.

SurjandarínUzunDamasNexiaChaqar
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Desarticulada gran estafa de tierras en la región de TaskentHoy, 07:53Cierre de varias calles de Taskent al tráfico durante 4 díasHoy, 07:49Casi nueve kilogramos de drogas incautados en la región de TaskentHoy, 07:39Servicio especial de patrulla acuática lanzado en el embalse de CharvakHoy, 07:19Medicamentos por valor de 1.674 millones de sums incineradosHoy, 07:13
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Sociedad noticias

Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos
¿Se ha confirmado la presencia de un cocodrilo en el Gran Canal de Ferganá?
« Concierto en vivo » en una obra: un espectáculo inusual creado por trabajadores conquista Internet
Nace un bebé « gigante » en Qashqadaryo
Un chico nacido en 2007 se casó con su vecina
Un conductor se queda dormido y provoca un terrible accidente de tráfico en Samarcanda
La operación de una conocida bloguera en Kazajistán termina en tragedia
Un ramo de 3200 dólares genera debate