Detenido un repartidor por arrebatar los pendientes a una mujer de 78 años

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Detenido un repartidor por arrebatar los pendientes a una mujer de 78 años

Según las autoridades policiales, el incidente ocurrió a plena luz del día. Un hombre que trabajaba como repartidor se acercó a la anciana, aprovechó su confianza, le arrancó repentinamente los pendientes y huyó del lugar. Se informa que la víctima sufrió lesiones físicas durante el suceso.

Se informa que el valor de los pendientes robados asciende a aproximadamente 3.000 dólares. Como resultado de rápidas medidas de investigación, se identificó al sospechoso y fue detenido poco después. Se determinó que tiene múltiples condenas previas y está registrado como reincidente peligroso.

Se ha abierto una causa penal por este incidente. El sospechoso ha sido puesto en prisión preventiva conforme al procedimiento legal, y la investigación está en curso. Las fuerzas del orden continúan sus esfuerzos para esclarecer todos los detalles del crimen.

Un par de pendientes de oro con patrones sobre fondo marrón.

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