Un niño de 5 años cae en un pozo en Yuqori Chirchiq

Ocurrió un incidente en el distrito de Yuqori Chirchiq, en la región de Taskent, donde un niño de 5 años cayó accidentalmente en un pozo. El incidente causó preocupación entre los residentes locales y los servicios de emergencia llegaron al lugar de inmediato.

Según los informes, el niño cayó al pozo por descuido mientras jugaba. Los transeúntes informaron rápidamente el incidente a los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia.

Los rescatistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia que llegaron al lugar extrajeron con cuidado al niño del tubo utilizando equipos y herramientas especializadas. Se destaca que la operación de rescate se llevó a cabo de manera rápida y profesional.

La buena noticia es que el niño fue rescatado ileso y su estado fue evaluado como satisfactorio. Después de un examen médico, se determinó que no había peligro para su vida.