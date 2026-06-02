Trump firma una nueva orden ejecutiva sobre la supervisión de la inteligencia artificial

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva que otorga al gobierno la capacidad de revisar modelos potentes de IA antes de que se pongan a disposición del público. Según el documento, se pide a las empresas de IA que presenten voluntariamente sus nuevos modelos al gobierno 30 días antes del lanzamiento del producto para su prueba o evaluación. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El borrador inicial de la orden preveía un plazo de 90 días, pero los representantes del sector tecnológico exigieron que este plazo se redujera a dos semanas. Trump debía firmar una versión más estricta de la orden a finales de mayo, pero el proceso se retrasó tras las objeciones de figuras del sector como el capitalista de riesgo David Sacks. El presidente declaró entonces que no quería obstaculizar a las empresas de IA en su competencia con China.

El documento publicado el martes señala específicamente que no se introducirán requisitos obligatorios de licencia o permiso gubernamental para el desarrollo, publicación o distribución de nuevos modelos de IA. Aunque Trump planeaba firmar la orden en presencia de ejecutivos de Silicon Valley, el documento finalmente se firmó a puerta cerrada.

Además del proceso de revisión voluntaria, la orden encarga al Departamento de Justicia que priorice delitos como los ciberataques asistidos por IA y el acceso no autorizado. Esta no es la primera orden ejecutiva del presidente sobre inteligencia artificial; el pasado diciembre, ordenó la creación de un marco de política nacional para armonizar las leyes estatales sobre IA.