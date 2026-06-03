El despliegue de la red 5G en Rusia podría causar grandes pérdidas a los operadores de telecomunicaciones

Los operadores de telecomunicaciones en Rusia enfrentan importantes obstáculos en el desarrollo de la tecnología 5G. Las frecuencias asignadas no aumentan la velocidad bajo el nuevo estándar, sino que simplemente muestran un icono en las pantallas de los smartphones. Según Kommersant, citando un estudio de MTS, los operadores corren el riesgo de perder decenas de miles de millones de rublos en el segmento de consumo bajo las condiciones actuales. Ixbt.com informa al respecto. informa .

Los gastos de capital totales para la implementación de la 5G para 2036 podrían superar los 335 mil millones de rublos, de los cuales 286 mil millones corresponden al segmento B2C. Las previsiones indican que se espera que este sector genere pérdidas de 84 mil millones de rublos. Por el contrario, el segmento corporativo B2B podría generar beneficios de hasta 63 mil millones de rublos gracias a aplicaciones industriales y de infraestructura.

El problema principal radica en la banda de frecuencias de 4,8–4,99 GHz. Este rango requiere entre 1,5 y 2 veces más estaciones base que las frecuencias óptimas de 3,4–3,8 GHz para la 5G. Cabe destacar que las frecuencias óptimas están actualmente ocupadas por agencias de seguridad. En estas condiciones, la mejora de velocidad es mínima y los usuarios solo verán un indicador 5G formal.

Las dificultades adicionales derivan de la escasez de equipos nacionales y dispositivos compatibles, que actualmente representan solo el 3%. Según el plan, las primeras redes comerciales 5G se lanzarán en Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk en 2027, extendiéndose a todas las ciudades millonarias para 2029. Además, no se espera que los usuarios de iPhone tengan acceso a esta tecnología.