Científicos rusos y chinos desarrollan nuevo electrolito para baterías de estado sólido

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Científicos rusos y chinos desarrollan nuevo electrolito para baterías de estado sólido

Científicos de Rusia y China han desarrollado un electrolito cerámico mejorado y una capa protectora especial diseñados para aumentar la seguridad, estabilidad y vida útil de las baterías de estado sólido. En el proyecto participaron especialistas del Centro Científico Idea, la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, la Universidad Xi'an Jiaotong y la Universidad Estatal de Dubná. Ixbt.com informa .

El objetivo principal de la investigación fue eliminar uno de los mayores problemas de las prometedoras baterías de litio de estado sólido: la formación de dendritas de litio que pueden causar cortocircuitos. Para lograrlo, los investigadores mejoraron la composición del electrolito mezclando polvos cerámicos de partículas gruesas y finas. Como resultado, el material se volvió más denso, resistente y tolerante a efectos químicos y electroquímicos.

Además, se creó una fina interfaz protectora de doble capa entre el electrolito cerámico y el ánodo de litio. Esta capa previene la degradación de la cerámica y frena el crecimiento de dendritas. Las baterías con la nueva capa protectora funcionaron durante más de 1.400 horas, casi el doble que los modelos no protegidos.

Los resultados de las pruebas mostraron que, tras 100 ciclos de carga y descarga, las baterías conservaron el 95% de su capacidad inicial, con una eficiencia coulómbica del 99,9%. Asimismo, al calentarse a 300 °C, los nuevos elementos mantuvieron su integridad, mientras que las muestras sin capa protectora se desintegraron.

Los científicos destacan que esta tecnología no solo es eficaz, sino también apta para la fabricación a gran escala. Esto podría acelerar significativamente la aplicación práctica de baterías de estado sólido en dispositivos reales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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