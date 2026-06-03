Yandex ID lanza un centro unificado para gestionar notificaciones de servicios

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Yandex ID lanza un centro unificado para gestionar notificaciones de servicios

El equipo de Yandex ha presentado una nueva herramienta que permite a los usuarios gestionar de forma centralizada todos los tipos de notificaciones de los servicios de la empresa. Ahora, en la cuenta personal de Yandex ID, se puede ver y configurar en una sola página qué servicios tienen permiso para enviar mensajes. Ixbt.com informa sobre esta noticia .

Con la nueva función, los usuarios pueden navegar a la sección "Datos" => "Comunicación con servicios" y seleccionar sus canales de comunicación preferidos (notificaciones push, correos electrónicos, llamadas o SMS) para cada producto individual, como Plus, Alisa o Música. Al mismo tiempo, la configuración predeterminada dentro de las aplicaciones sigue vigente.

El nuevo centro también permite supervisar la seguridad de la cuenta. Muestra una lista de dispositivos que reciben notificaciones relacionadas con la seguridad. Si se detecta un dispositivo antiguo o desconocido en la lista, se puede desconectar del sistema Yandex ID directamente desde la interfaz.

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Abror Shuhratov
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