Realme presenta smartphone delgado con batería de 8000 mAh

Realme ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo modelo P4R 5G de la serie P. El estreno del dispositivo está programado para el 10 de junio. La característica principal del nuevo smartphone es su enorme batería de 8.000 mAh. Ixbt.com informa .

Según la compañía, el smartphone puede durar hasta tres días con una sola carga. El dispositivo admite tecnología de carga rápida de 45 W. También cuenta con funciones de carga bypass, carga inversa y gestión inteligente de energía.

El smartphone funciona con el procesador MediaTek Dimensity 6300 y viene con Android 16 y la capa Realme UI 7.0. El dispositivo ofrecerá hasta 256 GB de almacenamiento y hasta 14 GB de RAM virtual. Se ha instalado un sistema de refrigeración con una cámara de vapor de 5.300 mm² para garantizar un rendimiento estable.

El modelo Realme P4R 5G cuenta con una pantalla con tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 1.200 nits. También cumple con la clasificación de protección IP65 y el estándar de durabilidad militar MIL-STD-810H. El apartado fotográfico incluye un sensor principal de 50 megapíxeles con procesamiento por IA.