Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max Messenger

Los desarrolladores del mensajero ruso Max han informado sobre problemas en la entrega de notificaciones push en dispositivos iPhone. Según el servicio de prensa del servicio, después de que la aplicación fue eliminada de la App Store, iOS revoca automáticamente el token de notificación. Ixbt.com informa .

Como resultado, el servidor pierde la capacidad de enviar mensajes push a smartphones específicos, y los usuarios dejan de recibir nuevos mensajes en segundo plano. Todos los mensajes entrantes solo son visibles cuando la aplicación se inicia manualmente y el chat se actualiza. Esto anula efectivamente el escenario principal de uso del mensajero: la notificación instantánea.

En esta situación, parte de la funcionalidad del servicio pierde su eficacia, ya que los usuarios pueden perderse mensajes importantes hasta que vuelvan a abrir la aplicación. Anteriormente se informó que Max Messenger fue eliminado de la plataforma App Store. El equipo del proyecto está intentando actualmente determinar la causa de este incidente.

Max es un mensajero estatal ruso desarrollado por el holding VK, posicionado como una plataforma nacional para la comunicación, los negocios y los servicios gubernamentales. La aplicación debía estar preinstalada obligatoriamente en todos los smartphones vendidos en Rusia.