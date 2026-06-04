Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max Messenger

·33·Tecnología
Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max Messenger

Los desarrolladores del mensajero ruso Max han informado sobre problemas en la entrega de notificaciones push en dispositivos iPhone. Según el servicio de prensa del servicio, después de que la aplicación fue eliminada de la App Store, iOS revoca automáticamente el token de notificación. Ixbt.com informa .

Como resultado, el servidor pierde la capacidad de enviar mensajes push a smartphones específicos, y los usuarios dejan de recibir nuevos mensajes en segundo plano. Todos los mensajes entrantes solo son visibles cuando la aplicación se inicia manualmente y el chat se actualiza. Esto anula efectivamente el escenario principal de uso del mensajero: la notificación instantánea.

En esta situación, parte de la funcionalidad del servicio pierde su eficacia, ya que los usuarios pueden perderse mensajes importantes hasta que vuelvan a abrir la aplicación. Anteriormente se informó que Max Messenger fue eliminado de la plataforma App Store. El equipo del proyecto está intentando actualmente determinar la causa de este incidente.

Max es un mensajero estatal ruso desarrollado por el holding VK, posicionado como una plataforma nacional para la comunicación, los negocios y los servicios gubernamentales. La aplicación debía estar preinstalada obligatoriamente en todos los smartphones vendidos en Rusia.

MaxiPhoneApp StoreVKTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la bateríaHoy, 08:52Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundoHoy, 08:28Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro vecesHoy, 07:53Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+Hoy, 07:25Vivo X500 Pro Max: Equipado con periscopio de 200 MP y sensor Sony LOFICHoy, 06:56
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max Messenger – Zamin.uz, 04.06.2026