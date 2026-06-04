Huawei Nova Y74 presentado: batería de 6620 mAh y botón X dedicado

Huawei ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Nova Y74. Las principales características del dispositivo son su batería de gran capacidad y un nuevo botón X de hardware que permite un acceso rápido a varias funciones. Según Ixbt.com informa .

El smartphone está equipado con una batería de 6620 mAh y admite la tecnología de carga rápida Huawei SuperCharge de 40 W. La compañía afirma que el dispositivo permite hasta 30 horas de reproducción de vídeo, 60 horas de escucha de música y dos días de llamadas continuas. También funciona de manera estable a bajas temperaturas y se carga hasta un 53 % en 30 minutos.

El nuevo botón X permite a los usuarios realizar acciones como encender la linterna, hacer una llamada o iniciar la navegación con una sola pulsación. El dispositivo cuenta con una pantalla HD+ de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y un procesador Kirin 8000.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el Nova Y74 tiene 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno. El módulo de cámara consta de un sensor principal de 50 MP, mientras que hay una cámara frontal de 8 MP instalada para selfies. El dispositivo funciona con el sistema operativo EMUI 12.