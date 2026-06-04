Huawei Nova Y74 presentado: batería de 6620 mAh y botón X dedicado

·25·Tecnología
Huawei Nova Y74 presentado: batería de 6620 mAh y botón X dedicado

Huawei ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Nova Y74. Las principales características del dispositivo son su batería de gran capacidad y un nuevo botón X de hardware que permite un acceso rápido a varias funciones. Según Ixbt.com informa .

El smartphone está equipado con una batería de 6620 mAh y admite la tecnología de carga rápida Huawei SuperCharge de 40 W. La compañía afirma que el dispositivo permite hasta 30 horas de reproducción de vídeo, 60 horas de escucha de música y dos días de llamadas continuas. También funciona de manera estable a bajas temperaturas y se carga hasta un 53 % en 30 minutos.

El nuevo botón X permite a los usuarios realizar acciones como encender la linterna, hacer una llamada o iniciar la navegación con una sola pulsación. El dispositivo cuenta con una pantalla HD+ de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y un procesador Kirin 8000.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el Nova Y74 tiene 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno. El módulo de cámara consta de un sensor principal de 50 MP, mientras que hay una cámara frontal de 8 MP instalada para selfies. El dispositivo funciona con el sistema operativo EMUI 12.

HuaweiNova Y74Ixbt.comKirin 8000EMUI 12
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Helion recauda 465 millones de dólares para energía de fusiónHoy, 04:29La plataforma Dzen migra a la arquitectura de IA CortexHoy, 02:51Founders Fund lanza un programa con estrellas de la tecnologíaHoy, 00:29El CEO de Airbnb Brian Chesky lanza un nuevo laboratorio de IAHoy, 23:00Anthropic en vísperas de la OPI: Daniela Amodei descarta dudas sobre la IAHoy, 22:55Correo de Rusia restablece la entrega de paquetes desde EE. UU.Hoy, 21:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal