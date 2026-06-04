Ramp valorada en 44 mil millones de dólares tras soluciones de IA

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Ramp valorada en 44 mil millones de dólares tras soluciones de IA

La plataforma de gestión de gastos corporativos Ramp anunció el jueves que había recaudado 750 millones de dólares en inversiones, llevando su valoración de mercado a 44 mil millones de dólares. Impulsada por el creciente interés de los inversores en proyectos fintech basados en tecnologías de inteligencia artificial (IA), el valor de la empresa casi se triplicó en un año. La ronda de financiación fue liderada por ICONIQ, GIC y el Ontario Teachers’ Pension Plan. Según Techcrunch.com informa .

Los ingresos anuales de Ramp superan actualmente los 1.500 millones de dólares, y la empresa ha logrado un flujo de caja libre positivo. El número de clientes ha superado los 70.000, incluyendo grandes marcas como Visa, Uber, Shopify, Anduril y Figma. Inicialmente lanzado como una herramienta de gestión de gastos para startups, el proyecto ahora ofrece una amplia gama de servicios, incluidos pagos, detección de fraude, compras y contabilidad.

Ramp atrajo la atención de los inversores al integrar agentes de IA en sus productos. Específicamente, la empresa creó asistentes de IA especializados para procesos de compras, presupuestación y contabilidad. Además, se lanzaron tarjetas de crédito corporativas especializadas para permitir que los agentes de IA realicen pagos de forma independiente. Esto permite a las empresas controlar el uso de tokens de IA en diversos proveedores.

El CEO Eric Glyman enfatizó que Ramp planea convertirse en una empresa pública (IPO) en el futuro, aunque aún no se han establecido plazos específicos. Hasta la fecha, la startup ha logrado recaudar más de 3.000 millones de dólares en inversiones totales. Los nuevos fondos se destinarán a desarrollar aún más la infraestructura de IA y crear nuevas herramientas para ayudar a las empresas a optimizar sus gastos de IA.

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Nodirbek Razzokov
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