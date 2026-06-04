Espías chinos atrapan a expertos occidentales a través de LinkedIn

Las agencias de inteligencia chinas están utilizando plataformas de búsqueda de empleo y reclutamiento como LinkedIn para inducir a expertos de países occidentales a compartir información clasificada. Esto se reveló en una advertencia conjunta emitida por el FBI de EE. UU., el MI5 del Reino Unido y los gobiernos de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Techcrunch.com informa .

Según el informe, los espías chinos se hacen pasar por representantes de empresas falsas ubicadas fuera de China, reclutadores o especialistas en recursos humanos. Su objetivo principal es obtener información no pública que pueda servir a los intereses de Pekín. Esta advertencia se publicó en un momento en que EE. UU. y el Reino Unido intentan mejorar las relaciones con China.

Aunque los espías chinos a menudo dependen de ataques de piratería para robar datos, este nuevo informe muestra que están intentando establecer contacto con fuentes vivas a través de sitios web públicos y redes sociales. La inteligencia militar china tiene como objetivo recopilar información militar, política y económica privilegiada para obtener una ventaja estratégica y táctica sobre los países de la alianza «Five Eyes».

Los espías se dirigen principalmente a empleados con acceso a información clasificada, personal militar, periodistas, académicos y empleados de centros de análisis. Los candidatos son seleccionados en función de sus currículums y la probabilidad de poseer información importante. Incluso la información no clasificada puede ser útil para las decisiones políticas de Pekín cuando se combina con otros datos.

Un representante de LinkedIn dijo a TechCrunch que crear cuentas falsas viola las reglas de la plataforma. «Nos centramos en detectar abusos patrocinados por el estado y continuamos tomando medidas contra perfiles falsos», añadió el representante de la empresa.