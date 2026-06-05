ChatGPT supera a Claude y Gemini en popularidad en Rusia

Brand Analytics ha publicado una clasificación de redes neuronales basada en un análisis de las discusiones en las redes sociales. El estudio cubrió el período de marzo a mayo de 2026, evaluando no la presencia publicitaria de las herramientas de IA, sino su integración real en la vida diaria y el trabajo de los usuarios. Como informa Ixbt.com informa .

Los primeros puestos del ranking fueron ocupados por ChatGPT, Claude y el proyecto ruso "Alisa AI". La posición del producto local junto a los gigantes globales se explica por su profunda integración en servicios y dispositivos importantes para los consumidores. El top cinco también incluye asistentes universales como Gemini, Deepseek y Grok.

Según los resultados del estudio, las herramientas especializadas siguen a los asistentes de propósito general. En particular, las redes neuronales como Suno para la creación musical, Codex para la programación y NanoBanana para el procesamiento de imágenes han generado un gran interés dentro de sus comunidades.

El producto "GigaChat" de Sber mostró resultados ligeramente más bajos en el ranking. Los expertos explican que esta red neuronal se utiliza principalmente en el segmento corporativo (B2B), mientras que este estudio se centró más en las discusiones entre los consumidores masivos (B2C).

Se utilizó un sistema de filtrado en varias etapas para garantizar la precisión de los datos. Se excluyeron los mensajes publicitarios y los homónimos, teniendo en cuenta solo las opiniones reales de los usuarios. El índice de popularidad se calculó en una escala de 100 puntos.