Casi el 70 % de los usuarios de Steam han cambiado a Windows 11

Valve ha publicado los resultados de su encuesta mensual tradicional entre los usuarios de la plataforma Steam. A finales de mayo, la popularidad del sistema operativo Windows 11 entre los gamers ha aumentado significativamente. Actualmente, el 69,76 % de los participantes informan tener Windows 11 instalado en sus ordenadores, mientras que la cuota de Windows 10 sigue disminuyendo constantemente. Según Ixbt.com informa .

La brecha entre las dos generaciones de sistemas operativos de Microsoft se está ampliando. La cuota de Windows 11 creció un 2,02 % en comparación con el mes anterior, mientras que la de Windows 10 cayó al 23,99 %. Curiosamente, a pesar de que Valve dejó de dar soporte al cliente de Steam para Windows 7, este sistema de 17 años de antigüedad sigue siendo utilizado por el 0,07 % de los usuarios.

En general, los sistemas Windows representan el 93,85 % de los usuarios de Steam. Entre las plataformas alternativas, Linux ocupa el segundo lugar con un 3,99 %, y macOS el tercero con un 2,16 %. Arch Linux sigue siendo la distribución más popular entre los usuarios de Linux.

En el segmento de hardware, los procesadores Intel tienen una ligera ventaja sobre AMD (46,06 %) con una cuota del 53,94 %. La mayoría de los gamers (41,14 %) utilizan 16 GB de RAM. NVIDIA es el líder absoluto en el mercado de tarjetas gráficas, con sus productos instalados en el 72,42 % de los sistemas. La NVIDIA GeForce RTX 3060 fue destacada como el modelo más popular.