Reid Hoffman Deja La Junta Directiva De Microsoft Por Su Startup Manus

Microsoft Corporation ha anunciado oficialmente que Reid Hoffman renuncia a la junta directiva de la empresa después de una década de servicio eficaz. Hoffman se unió a la junta en 2016, después de que Microsoft adquiriera LinkedIn, la red que fundó, por 26.200 millones de dólares. Según Techcrunch.com informa .

Durante la estancia de Hoffman en Microsoft, ocurrieron cambios significativos en el mundo tecnológico. En particular, participó en la decisión de realizar la inversión inicial de 1.000 millones de dólares en el proyecto OpenAI en 2019. Además, como uno de los fundadores de OpenAI, dejó la junta directiva de este laboratorio de inteligencia artificial en 2023 debido a un conflicto de intereses.

Hoffman ha anunciado ahora su transición al "modo fundador" (founder mode) para centrar toda su atención en su nuevo proyecto, la startup Manus. Manus es una empresa dedicada al descubrimiento de fármacos que recaudó más de 50 millones de dólares en inversiones el año pasado. El proyecto está dirigido por el reconocido médico y ganador del Premio Pulitzer Siddhartha Mukherjee.

Según Hoffman, Manus tiene como objetivo alcanzar el nivel "Move 37" en el campo de la inteligencia artificial, es decir, crear tecnologías que superen la creatividad humana en química. Se espera que esta tecnología abra una nueva era, especialmente en la lucha contra diversas formas de cáncer.