Presentado proyecto de ley federal para regular la inteligencia artificial en EE. UU.

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Presentado proyecto de ley federal para regular la inteligencia artificial en EE. UU.

Se ha anunciado en EE. UU. un nuevo proyecto de ley bipartidista destinado a establecer un marco federal para regular los modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados. Titulado «Great American AI Act», el documento fue presentado para debate público por el republicano Jay Obernolte y la demócrata Lori Trahan. Según el proyecto, los desarrolladores de los sistemas de IA más potentes y complejos deberán informar regularmente a las agencias federales sobre sus procesos operativos. Así lo informa Ixbt.com informe .

El documento prevé que las empresas desarrollen planes para reducir los graves riesgos de ciberseguridad y permitan auditorías externas. Además, se planea establecer el Centro de Estándares e Innovación de IA (CAISI) dentro del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), bajo el Departamento de Comercio de EE. UU. Este centro evaluará modelos avanzados durante tres años, pero su financiación de 300 millones de dólares debe ser aprobada por separado por el Congreso.

El aspecto más controvertido del proyecto de ley es el mecanismo de preemption, por el cual la regulación federal prevalece sobre las leyes locales de los estados. Esto podría llevar a la derogación de normas más estrictas adoptadas en ciertos estados. Según los autores, el objetivo es mantener un equilibrio entre la seguridad y el desarrollo tecnológico e implementar normas uniformes en todo el país.

Sin embargo, organizaciones de defensa del consumidor como Public Citizen han criticado duramente la iniciativa, calificándola de «peligrosa». Consideran que el proyecto no presta suficiente atención a problemas como los sesgos algorítmicos, el fraude y los deepfakes. Los críticos también temen que la ley fortalezca la posición de grandes gigantes tecnológicos como OpenAI, Meta, Google y Anthropic, protegiéndolos de una supervisión más estricta a nivel estatal.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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