Google rentabiliza los miles de millones invertidos en IA: los ingresos de la nube se disparan

Alphabet (empresa matriz de Google) ha dado una respuesta contundente a las preocupaciones de los inversores sobre el enorme gasto en tecnología de inteligencia artificial (IA). El último informe financiero de la compañía muestra que Google Cloud está experimentando un crecimiento sin precedentes tras la adopción masiva de soluciones de IA por parte de clientes corporativos. Esto demuestra que las inversiones en chips costosos y centros de datos están empezando a dar sus frutos, informa Techcrunch.com reporta .

Los ingresos de la división Google Cloud crecieron un 82 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 24 800 millones de dólares. Esta cifra no solo superó el crecimiento del 63 % del trimestre anterior, sino que también superó las previsiones de los analistas de Wall Street, que estimaban 22 460 millones de dólares. La dirección de Alphabet atribuye este éxito al aumento de la demanda de infraestructura de IA corporativa.

Resultados financieros y beneficios récord

La situación financiera general de la empresa también ha mejorado notablemente. Los ingresos totales de Alphabet crecieron un 24 % interanual, alcanzando los 119 800 millones de dólares. Lo más destacable es que el beneficio neto aumentó de 28 100 millones de dólares el año pasado a 112 100 millones de dólares. Aunque Google sigue aumentando sus gastos, este ritmo de crecimiento de los ingresos está tranquilizando a los inversores.

El CEO de Google, Sundar Pichai, destacó en la conferencia de resultados trimestrales que la IA está transformando todas las áreas de negocio de la empresa. Según él, la división Google Services también generó 94 500 millones de dólares, con un crecimiento del 15 %. Esto demuestra que el negocio tradicional de búsqueda y publicidad se mantiene estable gracias a la integración de la IA.

Número de usuarios de Gemini y planes futuros

El chatbot de IA de la empresa, llamado Gemini, sigue ganando popularidad. Actualmente, el número de usuarios activos mensuales de esta aplicación ha alcanzado los 950 millones. A modo de comparación, en el cuarto trimestre de 2025, esta cifra era de 750 millones. Esta rápida expansión de la base de usuarios demuestra que la tecnología de IA ocupa un lugar central en el ecosistema de Google.

A pesar de ello, Alphabet no tiene intención de reducir gastos. Se espera que los gastos de capital de la empresa destinados a la construcción de centros de datos, la compra de chips y la expansión de la infraestructura alcancen los 180 000-190 000 millones de dólares a finales de este año. Sundar Pichai respondió con confianza a las preguntas de los analistas sobre cuándo se recuperarían completamente estas inversiones.

Pichai señaló que las inversiones en capacidad de cómputo alcanzarán su máxima eficiencia para 2027. «Estamos viendo contratos a largo plazo y una fuerte demanda. La dinámica actual parece mucho más saludable que hace un año, lo que nos da confianza para seguir invirtiendo», añadió. La cartera de pedidos pendientes de los servicios de Google Cloud ha alcanzado los 514 000 millones de dólares, lo que supone una fuente de ingresos estable para el futuro.