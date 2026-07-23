Mario Balotelli no se arrepiente de su carrera: Nunca le hice daño a nadie

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Mario Balotelli no se arrepiente de su carrera: Nunca le hice daño a nadie

Uno de los representantes más controvertidos y talentosos del fútbol italiano, Mario Balotelli, al hablar sobre su carrera llena de altibajos, afirmó que no se arrepiente en absoluto de sus errores del pasado. El delantero de 35 años, que actualmente defiende los colores del club emiratí Al-Ettifaq, destaca que sus travesuras de juventud y su comportamiento fuera del campo fueron exagerados. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con SportMediaset, Balotelli dijo que tiene la conciencia tranquila y que nunca ha hecho daño intencionadamente a nadie durante su carrera. Según el atleta, sus acciones no son nada comparadas con el comportamiento de algunos jugadores del fútbol moderno. «Hice algunas tonterías, era joven y lleno de energía. Pero no me arrepiento, porque eso me hizo crecer», subrayó el delantero italiano.

Éxitos y resultados inolvidables

A lo largo de su carrera, Mario Balotelli ha jugado en clubes grandes como el Inter, Manchester City, Milan y Liverpool. Su lista de logros es envidiable. Con el Inter, ganó tres títulos de la Serie A y la Champions League. Con el Manchester City, triunfó en la Premier League y la FA Cup.

Aunque ha pasado por muchos clubes durante su carrera (Niza, Marsella, Adana Demirspor), sus estadísticas siempre han sido altas. Por ejemplo, con el Milan logró marcar 33 goles en 77 partidos. Balotelli afirma con confianza que todavía no ve a un jugador más talentoso que él en Italia en cuanto a habilidad pura.

La selección italiana y la espina de la Copa del Mundo

El punto más doloroso para el delantero es la selección nacional de Italia. Balotelli es el último jugador en haber marcado un gol para Italia en una Copa del Mundo. Han pasado exactamente 12 años. Dice que esta estadística no le trae alegría; al contrario, el hecho de que el país se haya perdido tres mundiales consecutivos le causa una profunda tristeza.

Actualmente viviendo en Dubái, el jugador se muestra satisfecho con el proyecto de Al-Ettifaq y afirma que seguirá jugando al fútbol mientras no se apague su pasión por los entrenamientos. En su opinión, los errores de juventud lo convirtieron en la persona fuerte que es hoy.

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