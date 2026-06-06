Nintendo Switch 2 cambia para Europa: la consola tendrá batería reemplazable

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Nintendo Switch 2 cambia para Europa: la consola tendrá batería reemplazable

Nintendo está preparando una versión modificada de la consola Switch 2 para el mercado europeo. Esta novedad permitirá a los usuarios reemplazar la batería de forma independiente sin contactar con un centro de servicio. Esta decisión está vinculada a las nuevas normativas de la UE que entrarán en vigor en febrero de 2027, exigiendo a los fabricantes de electrónica portátil que garanticen un fácil reemplazo de la batería. Informado por Ixbt.com informe .

Los prototipos actuales de Switch 2 requieren un desmontaje parcial para reemplazar la batería y no están diseñados para «reparaciones en casa» sin herramientas especiales. Las normas europeas buscan cambiar este enfoque: los dispositivos deben diseñarse de modo que la batería pueda extraerse y reinstalarse sin herramientas especiales. Nintendo se convirtió en una de las primeras grandes empresas en confirmar abiertamente su preparación para los nuevos requisitos de la industria del videojuego.

Según Nikkei, la empresa ya ha comenzado a desarrollar una versión especial de Switch 2 para la Unión Europea. También se dice que cambios similares podrían afectar a los mandos Joy-Con, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Se introducirán nuevos números de modelo y una marca especial «OSM» en los embalajes para el mercado europeo, lo que permitirá distinguir las versiones actualizadas de los dispositivos estándar.

Nintendo aún no ha revelado cómo se implementarán estos cambios de diseño o si esta versión permanecerá exclusiva para Europa o aparecerá en otros mercados. La normativa de la UE se aplica a una amplia gama de electrónica portátil, desde tabletas hasta auriculares inalámbricos. Para los usuarios, esto significa un modelo de servicio más práctico: las baterías desgastadas pueden reemplazarse de forma independiente sin reparaciones prolongadas.

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Abror Shuhratov
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