El satélite ruso Kosmos-1602 sale de órbita tras 42 años

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El satélite ruso Kosmos-1602 sale de órbita tras 42 años

En mayo de 2024, cinco naves espaciales pertenecientes a Rusia salieron de órbita y se desintegraron en la atmósfera. Así se informó en el informe mensual sobre satélites que han finalizado sus vuelos. Aunque un total de 68 naves cesaron sus operaciones en mayo, las misiones rusas llamaron especialmente la atención por ser tanto extremadamente antiguas como relativamente nuevas. Según Ixbt.com informa .

La lista de naves rusas que finalizaron sus operaciones en mayo incluye a Kosmos-1602, TUSUR GO, Stratosat TK-1-B, Gorizont y OBZP-1. La más antigua de ellas era la nave Kosmos-1602, lanzada en 1984, que permaneció en el espacio durante más de 40 años. Los restantes satélites pertenecían a misiones experimentales y prácticas modernas, incluidos proyectos universitarios y tecnológicos.

En el contexto de las estadísticas generales, la dominancia de los satélites Starlink es claramente visible: 40 dispositivos de esta red se desorbitaron en un mes. Sin embargo, la eliminación de las naves rusas se registró como uno de los eventos espaciales significativos del mes.

Actualmente, los nuevos satélites lanzados anteriormente por Rusia continúan operando en la órbita terrestre. Los expertos enfatizan que la desintegración de las naves antiguas en la atmósfera es una parte natural del proceso de limpieza del espacio de desechos.

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Abror Shuhratov
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