Yandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionales

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Yandex lanza un juego interactivo dedicado a los dialectos regionales

Con motivo del Día de la Lengua Rusa, el equipo de Yandex presentó en su página de inicio un nuevo proyecto interactivo dedicado a los dialectos regionales y palabras únicas. Este juego permite a los usuarios poner a prueba su conocimiento del vocabulario utilizado en diferentes regiones de Rusia. Según Ixbt.com informa .

El proyecto incluye 46 palabras regionales inusuales, seleccionadas basándose en el análisis de más de 3.800 millones de mensajes anónimos con el asistente virtual Alisa AI desde noviembre de 2025. Los analistas de la compañía identificaron la singularidad de cada palabra comparando su frecuencia de uso en diferentes regiones.

Los usuarios que participen en el juego deben formar palabras con las letras proporcionadas, basándose en las pistas ofrecidas. Al finalizar el juego, los participantes pueden ver sus resultados y competir con otros en la clasificación pública.

Además, el sitio web especializado del proyecto alberga un diccionario explicativo de palabras regionales con ejemplos de uso. También se ha habilitada la posibilidad de conversar con Alisa AI sobre la etimología y las características regionales de cada palabra.

YandexAlisa AITecnologíaInteligencia ArtificialRusia
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Abror Shuhratov
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