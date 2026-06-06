WWDC 2026: Actualización de Siri y funciones de Apple Intelligence

A medida que se acerca la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) de Apple, se esperan grandes cambios en el mundo de la tecnología. El evento comenzará el lunes a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) y se transmitirá en vivo a través de la aplicación Apple Developer, el sitio web de la compañía y su canal de YouTube. La conferencia de este año se centra principalmente en una renovación importante del asistente de voz Siri y en la expansión de Apple Intelligence. Según Techcrunch.com informa .

Una de las actualizaciones más esperadas es una gran renovación de Siri impulsada por IA. Se convertirá en un asistente que comprende mejor el contexto, realiza tareas de varios pasos e interactúa de manera más natural con las aplicaciones. Los informes sugieren que Siri aprovechará la tecnología Gemini de Google para mejorar sus capacidades. Además, Bloomberg informa que podría presentarse una aplicación Siri independiente capaz de competir con ChatGPT, Claude y Gemini.

Dentro de Apple Intelligence, la aplicación Fotos también se volverá significativamente más inteligente. Los usuarios podrán editar fotos, eliminar objetos no deseados y utilizar sugerencias inteligentes enviando solicitudes en lenguaje natural. La aplicación Cámara contará con una nueva sección «Visual Intelligence», que permitirá el reconocimiento de objetos mediante Google Image Search. Además, la aplicación Image Playground se mejorará con la generación de imágenes de alta calidad y nuevos estilos artísticos.

Se espera que otras partes del sistema también reciban funciones interesantes. Por ejemplo, la aplicación Wallet introducirá la función de dividir gastos escaneando recibos. En la App Store, podrían introducirse agentes de IA para realizar tareas como reservas o gestión de documentos para los usuarios. Además, se espera que los fondos de pantalla de IA adaptados al estado de ánimo del usuario y la función Genmoji, que sugiere emojis basados en texto, estén disponibles para los usuarios.