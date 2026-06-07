Gigante cósmico: El propulsor de cohete Super Heavy Booster B20 en una nueva perspectiva

Los fotógrafos de RGV Aerial Photography capturaron el propulsor Super Heavy Booster B20 de 70 metros desde una vista aérea en el sitio de pruebas Massey's en Starbase (Texas). Esta enorme estructura de acero inoxidable está actualmente sometida a pruebas criogénicas. Durante el proceso, los tanques se llenan con nitrógeno líquido y oxígeno ultrafríos para verificar su resistencia a temperaturas y presiones extremas. Según Ixbt.com informa .

SpaceX se está preparando activamente para el 13º vuelo de prueba del sistema Starship. Esta etapa es un paso crucial antes de instalar los motores Raptor 3 y realizar pruebas de encendido estático. Las pruebas criogénicas exitosas confirman la capacidad del propulsor para soportar condiciones de vuelo reales con metano y oxígeno.

Además, SpaceX continúa mejorando el sistema Mechazilla en las torres de lanzamiento del cosmódromo de Starbase, específicamente los gigantescos «palillos» mecánicos (chopsticks). Estos cohetes llevarán a órbita satélites Starlink de nueva generación, lo que permitirá aumentar varias veces el ancho de banda de la red.

A principios de este año, Elon Musk anunció que SpaceX planea demostrar la reutilización completa de la nave espacial Starship este año. Según él, esto será un gran logro que reducirá el costo del acceso al espacio 100 veces. Mientras que Falcon 9 ya ha reducido el costo de entregar 1 kg de carga útil a órbita de $18,500 a $1,400, se espera que Starship reduzca este precio en un 99 % adicional.