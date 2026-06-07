Siemens participará en la creación del primer barco comercial de fusión nuclear del mundo

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Siemens participará en la creación del primer barco comercial de fusión nuclear del mundo

El proyecto Fusion Power Barge (FusPoB) fue anunciado en la exposición internacional Posidonia 2026. En el marco de este proyecto, un consorcio internacional planea crear la primera plataforma energética flotante del mundo basada en la fusión nuclear. Los participantes del proyecto tienen como objetivo presentar un prototipo comercial de la tecnología para 2032. Según Ixbt.com informa .

El consorcio incluye a la Oficina Americana de Clasificación Naval (ABS), la empresa israelí nT-Tao especializada en tecnologías de fusión, así como a Siemens Energy, P&P Marine Consultants y la empresa francesa TEMISTh. En la etapa inicial, los socios trabajarán en el desarrollo de la viabilidad técnica y económica del proyecto y en la definición de los requisitos para la futura plataforma.

El interés por la energía de fusión en el sector naviero está relacionado con el aumento de las exigencias para reducir las emisiones nocivas. Según la Organización Marítima Internacional, el transporte marítimo representa casi el 3 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los combustibles alternativos como el hidrógeno y el amoníaco aún requieren una infraestructura a gran escala y su implementación sigue siendo compleja.

Según el proyecto FusPoB, la barcaza tendrá aproximadamente 71 metros de longitud. Estará basada en el reactor de fusión compacto de nT-Tao. Los desarrolladores afirman que dicho dispositivo cabe en un módulo de contenedor estándar y puede integrarse en el casco del barco. Se espera que el sistema genere hasta 20 MW de electricidad.

Los autores del proyecto ven esta barcaza no solo como un medio de transporte, sino también como una central eléctrica móvil para puertos e infraestructuras marinas remotas, así como una unidad de desalinización de agua. Actualmente, no existen regulaciones internacionales para barcos comerciales con reactores de fusión, por lo que la ABS participará en el desarrollo de las primeras normas de seguridad del sector.

SiemensFusión NuclearEnergíaTecnologíaFusPoB
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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