Publicados modelos climáticos de los exoplanetas TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f

·43·Tecnología
Publicados modelos climáticos de los exoplanetas TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f

Los astrónomos han modelado el clima de los dos exoplanetas más debatidos del sistema TRAPPIST-1, ubicados a aproximadamente 41 años luz de la Tierra: TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f. Estos planetas se consideran candidatos principales para tener condiciones adecuadas para la vida, pero su entorno físico sigue siendo incierto. Dado que ambos planetas están muy cerca de su estrella, están anclados por marea, lo que significa que un lado mira hacia la estrella en un "día eterno" mientras que el otro está en una "noche eterna". Según Ixbt.com informa .

Jacob Haqq-Misra, astrofísico de Blue Marble Space, utilizó un modelo HEXTOR modificado en este estudio. Este modelo permite el análisis rápido de miles de escenarios climáticos diferentes. El investigador realizó cerca de 6.300 simulaciones variando el flujo de radiación estelar y la presión de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Esto ayudó a evaluar con mayor precisión los regímenes térmicos de los exoplanetas.

Según los resultados, el escenario más probable para TRAPPIST-1e es un clima "fresco" en el lado diurno. La superficie del planeta podría estar libre de hielo solo si la presión de CO2 aumenta a 0,1 bar. En niveles más bajos, el planeta permanece en un estado congelado. TRAPPIST-1f mostró un régimen mucho más frío: en la mayoría de los casos, está completamente cubierto de nieve y hielo, requiriendo presiones de gases de efecto invernadero superiores a 1 bar para derretirse.

El autor enfatiza que el modelo HEXTOR no proporciona una conclusión final sobre la habitabilidad de los planetas. Su tarea principal es filtrar los escenarios más prometedores entre miles de configuraciones. Más adelante, estos datos se examinarán en detalle utilizando modelos climáticos más complejos y telescopios.

AstronomíaExoplanetaTRAPPIST-1EspacioClima
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las acciones de Meta caen bruscamente debido a los costos de IALas acciones de Meta caen bruscamente debido a los costos de IAHoy, 22:50Los radiotelescopios no encuentran rastros de tecnología en el objeto interestelar 3I/ATLASLos radiotelescopios no encuentran rastros de tecnología en el objeto interestelar 3I/ATLASHoy, 20:59Tokenpocalipsis: ¿Podrían dispararse los precios de la IA?Tokenpocalipsis: ¿Podrían dispararse los precios de la IA?Hoy, 20:29Baterías que no se sobrecalientan y son duraderas: nuevo electrolito creado en ChinaBaterías que no se sobrecalientan y son duraderas: nuevo electrolito creado en ChinaHoy, 19:00Batería flexible que mantiene su energía incluso tras 45.000 cargasBatería flexible que mantiene su energía incluso tras 45.000 cargasAyer, 18:26Prada y Axiom Space presentan una nueva capa para trajes espaciales de la misión Artemis IVPrada y Axiom Space presentan una nueva capa para trajes espaciales de la misión Artemis IVAyer, 18:21
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado