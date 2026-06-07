Publicados modelos climáticos de los exoplanetas TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f

Los astrónomos han modelado el clima de los dos exoplanetas más debatidos del sistema TRAPPIST-1, ubicados a aproximadamente 41 años luz de la Tierra: TRAPPIST-1e y TRAPPIST-1f. Estos planetas se consideran candidatos principales para tener condiciones adecuadas para la vida, pero su entorno físico sigue siendo incierto. Dado que ambos planetas están muy cerca de su estrella, están anclados por marea, lo que significa que un lado mira hacia la estrella en un "día eterno" mientras que el otro está en una "noche eterna". Según Ixbt.com informa .

Jacob Haqq-Misra, astrofísico de Blue Marble Space, utilizó un modelo HEXTOR modificado en este estudio. Este modelo permite el análisis rápido de miles de escenarios climáticos diferentes. El investigador realizó cerca de 6.300 simulaciones variando el flujo de radiación estelar y la presión de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Esto ayudó a evaluar con mayor precisión los regímenes térmicos de los exoplanetas.

Según los resultados, el escenario más probable para TRAPPIST-1e es un clima "fresco" en el lado diurno. La superficie del planeta podría estar libre de hielo solo si la presión de CO2 aumenta a 0,1 bar. En niveles más bajos, el planeta permanece en un estado congelado. TRAPPIST-1f mostró un régimen mucho más frío: en la mayoría de los casos, está completamente cubierto de nieve y hielo, requiriendo presiones de gases de efecto invernadero superiores a 1 bar para derretirse.

El autor enfatiza que el modelo HEXTOR no proporciona una conclusión final sobre la habitabilidad de los planetas. Su tarea principal es filtrar los escenarios más prometedores entre miles de configuraciones. Más adelante, estos datos se examinarán en detalle utilizando modelos climáticos más complejos y telescopios.