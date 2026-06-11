China prueba el motor de cohete Mosasaurus V para competir con SpaceX

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China prueba el motor de cohete Mosasaurus V para competir con SpaceX

La empresa china Aerospace Propulsion anunció la finalización exitosa de las pruebas de fuego del motor de cohete de propulsor líquido Mosasaurus V (CL-5). Este nuevo motor funciona con oxígeno líquido y metano y es capaz de generar aproximadamente 100 toneladas de empuje. Como parte del programa de pruebas, se llevaron a cabo tres secuencias de encendido completo con una duración total de 100 segundos. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según los desarrolladores, todas las etapas, desde el encendido hasta el funcionamiento estable y el apagado, se realizaron en modo estándar. Los especialistas monitorearon parámetros críticos como la presión, la temperatura, el consumo de combustible, la velocidad de rotación de las turbinas y los niveles de vibración durante la prueba. Todos los resultados coincidieron plenamente con los cálculos de diseño.

El motor Mosasaurus V es un modelo clave de la familia CL, planeado para su uso en las primeras etapas de futuros vehículos de lanzamiento pesado. Una inspección técnica realizada después de las pruebas confirmó que no hubo daños en la estructura del motor y que todos los sistemas estaban en condiciones de funcionamiento.

Al mismo tiempo, Aerospace Propulsion anunció que ha comenzado a trabajar en motores de próxima generación más potentes. Actualmente se está desarrollando un complejo motor de oxígeno líquido y metano con 200 toneladas de empuje. Esta tecnología tiene como objetivo acercarse a las capacidades del motor Raptor 3 utilizado en el cohete Starship V3 de SpaceX.

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Abror Shuhratov
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