Multa por "ropa extranjera": Tayikistán prohíbe el hiyab, la barba y la vestimenta árabe

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Multa por "ropa extranjera": Tayikistán prohíbe el hiyab, la barba y la vestimenta árabe

En Tayikistán, ha entrado en vigor una ley que prohíbe el uso en lugares públicos de prendas consideradas "ajenas" a la cultura nacional. El presidente Emomali Rahmón firmó el documento el 20 de junio de 2024. La ley también se aplica a la importación, venta y promoción de dicha ropa en el país, según informó "Asia-Plus".

Aunque el hiyab no se menciona directamente en el documento, se señala que el término "ropa extranjera" puede abarcar en la práctica el velo islámico y algunas prendas de estilo de Oriente Medio. Al mismo tiempo, en el momento de la aprobación de la ley, no se hizo pública una lista exacta de las prendas prohibidas.

El gobierno de Tayikistán ha justificado esta medida con la necesidad de preservar la cultura de vestimenta nacional y prevenir la propagación de la superstición y el fanatismo religioso en la sociedad. Se han establecido multas por el incumplimiento de los requisitos de la ley.

La ley ha provocado diversas reacciones en la sociedad. Algunos ciudadanos se han quejado de que las mujeres son detenidas en las calles y se les exige que se coloquen el velo al estilo nacional.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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