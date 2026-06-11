Quantum Space quiere replicar el éxito de SpaceX a través de una SPAC militar

Quantum Space, una startup que planea crear naves espaciales altamente maniobrables para el ejército de EE. UU., ha anunciado que saldrá a bolsa a través de una SPAC (compañía de adquisición con fines especiales) en un acuerdo de 1.200 millones de dólares. Aunque este método, que se popularizó en el sector espacial en 2021, terminó sin éxito para muchos inversores, proyectos como Rocket Lab y Planet han demostrado su valía. Ahora, Quantum Space pretende seguir este camino, aprovechando la ola de inversión creada por SpaceX y otros gigantes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El fundador de la empresa, Kam Ghaffarian, lanzó anteriormente con éxito el proyecto Intuitive Machines. Valorada actualmente en 6.400 millones de dólares, esta compañía envía misiones robóticas a la Luna. Con su nuevo proyecto, Ghaffarian pretende satisfacer la creciente necesidad de la US Space Force de vehículos interorbitales capaces de maniobrar con otros aparatos.

El ex administrador de la NASA, Jim Bridenstine, ha sido nombrado para la dirección de Quantum Space. Según él, la empresa se centrará principalmente en la seguridad nacional. Actualmente, la startup participa en seis programas gubernamentales, incluido un proyecto de vuelo a la Luna. Bridenstine planea utilizar su experiencia política y sectorial para ganar importantes contratos gubernamentales.

La nave espacial de la empresa, llamada Ranger, ha sido diseñada como competidora de los aparatos de nueva generación de Rusia y China. A diferencia de la mayoría de los satélites, Ranger contará con grandes reservas de combustible, lo que le permitirá permanecer en órbitas altas durante mucho tiempo para vigilar satélites rivales. También se espera que tenga capacidad de reabastecimiento de combustible en el espacio.

Quantum Space ya ha sido seleccionada para unirse al contrato Andromeda de 6.200 millones de dólares. Este proyecto se centra en la creación de aparatos de inteligencia espacial. La tarea principal de la empresa será conseguir pedidos para misiones financiadas de forma real a partir de 2030.