El creador de Grok, Igor Babushkin, presenta el proyecto personalizado River AI

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El creador de Grok, Igor Babushkin, presenta el proyecto personalizado River AI

Igor Babushkin, reconocido investigador en el campo de la IA y el aprendizaje automático y cofundador de la startup xAI, ha anunciado su nuevo proyecto: River AI. Conocido como uno de los arquitectos principales del chatbot Grok junto a Elon Musk, Babushkin ahora se centra en una dirección completamente nueva. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

La idea principal del proyecto River AI se basa en la creación de "IA personalizada". El sistema forma agentes de IA especiales que aprenden las acciones, el estilo, los objetivos y las preferencias del usuario. Con el tiempo, estos agentes se adaptan a las necesidades únicas de cada individuo, convirtiéndose en asistentes altamente eficientes.

Según Babushkin, estos agentes no pretenden reemplazar al usuario, sino servir como un compañero digital permanente que trabaja bajo su control. Este enfoque garantiza que la tecnología sirva a los intereses humanos con mayor precisión.

El equipo de la nueva startup está formado por antiguos empleados de xAI y Tesla, así como por expertos en seguridad y asuntos legales. River AI planea desarrollar no solo una plataforma de software, sino también soluciones en el campo de la "IA física" basada en hardware en el futuro.

Este nuevo paso de Igor Babushkin, quien trabajó anteriormente en gigantes como OpenAI y Google DeepMind, ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico. Se espera que el proyecto River AI lleve las capacidades de la IA como asistente personal a un nuevo nivel.

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Abror Shuhratov
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