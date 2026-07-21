Fenómeno climático raro en el océano Atlántico: cambios inesperados en el clima mundial

Mientras un potente fenómeno El-Niño se forma en el océano Pacífico, los meteorólogos registran una anomalía climática rara en la parte tropical del océano Atlántico: la Niña Atlántica. Este fenómeno, relacionado con un descenso inusual de la temperatura del agua en la zona ecuatorial oriental del océano, solo se ha observado 5 veces en los últimos 40 años y se espera que tenga un impacto significativo en el sistema meteorológico global. Así lo informa Ixbt.com informa .

La Niña Atlántica no debe confundirse con el famoso La-Niña del Pacífico. Aunque ambos fenómenos están relacionados con el enfriamiento del agua, ocurren en océanos diferentes y dentro de ciclos climáticos distintos. Según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de EE. UU., si la temperatura en la superficie del Atlántico se mantiene al menos 0,5 grados por debajo de lo normal durante dos temporadas consecutivas, esto se confirmará oficialmente como el sexto caso más raro de esta década.

La interacción de dos anomalías diferentes

Actualmente, los mapas de la NOAA muestran dos escenarios opuestos simultáneamente: la corriente cálida de El-Niño cerca de las costas de América del Sur y una zona fría de Niña Atlántica frente a las costas del sureste de África. El experto Andrej Flis del portal Severe Weather Europe señala que, aunque estos dos sistemas son de naturaleza diferente, tienen un impacto similar en los procesos atmosféricos.

En particular, ambos sistemas reducen la probabilidad de formación de huracanes potentes en el océano Atlántico. Mientras que El-Niño fortalece la cizalladura vertical del viento, impidiendo que los sistemas tormentosos se conviertan en ciclones mayores, la Niña Atlántica limita el ascenso de calor y humedad a la atmósfera debido a la frialdad del agua oceánica. Esto dificulta el proceso de convección y evita la intensificación de las tormentas.

Descenso en la temporada de huracanes

Según las estadísticas, el número de ciclones tropicales durante el período de la Niña Atlántica es aproximadamente un 50 % menor que en la fase cálida opuesta, el Atlántico Niñyo. La temporada de huracanes de 2026 se está desarrollando hasta ahora mucho más débil de lo esperado. Por ejemplo, mientras que normalmente deberían formarse dos tormentas con nombre para mediados de julio, este año solo se ha registrado la tormenta tropical "Artur".

En este momento, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. está monitoreando dos áreas donde podrían formarse nuevos ciclones, pero la probabilidad de su fortalecimiento se considera muy baja (10-20 %). En el océano Pacífico, la situación es totalmente diferente: las aguas cálidas bajo la influencia de El-Niño favorecen la formación activa de tormentas; en particular, la tormenta tropical "Elida" se desplaza actualmente hacia el oeste, lejos de tierra firme.

Aunque la combinación de El-Niño y la Niña Atlántica reduce el riesgo de huracanes mayores para las costas estadounidenses, los expertos aconsejan no bajar la guardia. Esto se debe a que el pico de la actividad climática oceánica suele ocurrir en agosto y la situación puede cambiar en cualquier momento. Para las regiones continentales, estas anomalías oceánicas no representan un peligro directo, pero alteran el movimiento de las masas de aire globales, influyendo en los pronósticos de precipitaciones y temperaturas a largo plazo.