Se esperan lluvias en Taskent el 4 de junio

El 4 de junio, las condiciones meteorológicas variarán en varias regiones de Uzbekistán. Los meteorólogos advierten que podrían producirse lluvias breves y tormentas eléctricas en algunas provincias.

Según Uzgidromet, es probable que haya precipitaciones de corta duración en Taskent durante la segunda mitad del día. También son posibles tormentas eléctricas en algunas zonas. Las temperaturas oscilarán entre 19-21 °C por la noche y 31-33 °C durante el día.

También podrían producirse lluvias y relámpagos en algunos distritos de la región de Taskent. El tiempo se mantendrá mayoritariamente seco en las regiones de Sirdaryo, Jizzakh y Samarcanda.

En las provincias del valle de Ferganá, se esperan lluvias breves y tormentas eléctricas en algunos lugares durante las horas vespertinas. Las temperaturas diurnas alcanzarán los 28-33 °C.

El tiempo será seco en las regiones de Kashkadarya y Surkhandarya, con temperaturas diurnas que podrían alcanzar los 38 °C. No se esperan precipitaciones en Bujará, Navoi, la República de Karakalpakstán ni en la región de Corasmia.

El viento soplará principalmente del este. En algunas zonas, su velocidad podría aumentar hasta 13-18 metros por segundo, lo que podría provocar tormentas de polvo.

La situación podría ser más compleja en las regiones montañosas y de piedemonte de la república. Son posibles lluvias, tormentas eléctricas e inundaciones repentinas en ciertos lugares.

Los expertos pronostican un ligero descenso de las temperaturas en toda la república del 2 al 5 de junio. Al mismo tiempo, se mantiene el riesgo de flujos de lodo en zonas montañosas y de piedemonte debido a las precipitaciones.

Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.