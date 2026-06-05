Detectado robo de gas por valor de 5.300 millones de sums en Chust

·25·Uzbekistán
Detectado robo de gas por valor de 5.300 millones de sums en Chust

Se detectaron casos de uso ilegal de gas natural en el distrito de Chust, informó el canal de Telegram de la sucursal de suministro de gas "Hududgaz Poytaxt".

Las medidas de control para detectar casos de uso ilegal de gas natural en las regiones de la república continúan basándose en las instrucciones de la dirección de la SA "Hududgazta'minot".

Se revelaron varias infracciones durante las inspecciones en el distrito de Chust con la participación de la sucursal de suministro de gas "Hududgaz Namangan", los empleados del distrito, "Uzenergoinspeksiya" y las fuerzas del orden.

En el barrio "Kamarsada" del distrito, se detectó una conexión no autorizada a la red de gas natural sin documentación técnica del proyecto en un establecimiento de restauración pública perteneciente al ciudadano R.Q.

Durante la inspección, se reveló que el establecimiento había estado usando gas a través de un contador obsoleto. Como resultado, se recalculó el volumen de gas natural por valor de 1.990 millones de sums.

Además, se registró una infracción similar en otro establecimiento de restauración pública del distrito.

Se detectó que se utilizaba gas natural en un establecimiento perteneciente al ciudadano B.A. sin contrato con la empresa suministradora. Se informó de que este caso causó daños por valor de 3.390 millones de sums.

Todos los documentos recopilados sobre los casos detectados se presentarán a las fuerzas del orden.

ChustHududgaz PoytaxtHududgazta'minotHududgaz NamanganUzenergoinspeksiya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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