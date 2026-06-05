Anunciados los nuevos precios de un kilogramo de plov en Uzbekistán

El Comité Estatal de la República de Uzbekistán sobre Estadística ha publicado los resultados del «Índice Plov» para mayo de 2026. Según esto, se han revelado los costos calculados para preparar un kilogramo de plov basados en los productos utilizados en las diversas regiones del país.

Según los cálculos,

• República de Karakalpakstán — 103.557 sums;

• Región de Andiján — 113.198 sums;

• Región de Bujará — 115.466 sums;

• Región de Jizzakh — 115.970 sums;

• Región de Kashkadarya — 117.746 sums;

• Región de Navoi — 116.889 sums;

• Región de Namangán — 115.801 sums;

• Región de Samarcanda — 119.998 sums;

• Región de Surjandaria — 117.800 sums;

• Región de Sir Daria — 111.471 sums;

• Región de Taskent — 119.694 sums;

• Región de Ferganá — 122.884 sums;

• Región de Jorezm — 114.394 sums;

• Ciudad de Taskent — 125.126 sums.

Se enfatiza que estos indicadores se forman sobre la base de los precios de los productos necesarios para preparar el plov y no representan el precio por kilogramo del plov listo para consumir vendido en las regiones.

Como referencia, el «Índice Plov» se implementa desde enero de 2020. Durante la formación de este índice, se estudia el volumen de productos gastados en la preparación de 1 kilogramo de plov en todas las regiones de la república. Sobre esta base, también se estima el costo promedio de una porción de plov en los establecimientos de restauración pública.

Los expertos señalan que los cambios en los precios de los ingredientes principales incluidos en el plov —arroz, carne, zanahorias, cebollas y aceite— permiten monitorear la dinámica general de los precios en el mercado. Además, comparar los costos de preparación del plov entre las regiones ofrece la oportunidad de comparar el costo de vida.

Según los datos de la tabla, en mayo, un kilogramo de carne de res no costaba menos de 100.000 sums en ninguna región. Si en febrero se podía encontrar carne por alrededor de 70.000–80.000 sums, actualmente la carne más cara se registra en la región de Ferganá — 126.972 sums, y la más barata en la República de Karakalpakstán — 103.549 sums.