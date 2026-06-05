Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Taskent a partir del 1 de septiembre

·84·Uzbekistán
Cambio en las reglas de pago de tarifas de autobús en Taskent a partir del 1 de septiembre

Se ha adoptado una resolución gubernamental «Sobre medidas adicionales para mejorar aún más el sistema de transporte urbano de pasajeros». Esto fue informado por el servicio de prensa del Ministerio de Transporte.

Según la resolución, a partir del 1 de septiembre de 2026, se introducirá un nuevo procedimiento para pagar las tarifas de autobús al abordar en los autobuses urbanos de Taskent. Los pasajeros pueden realizar el pago utilizando tarjetas de transporte, tarjetas bancarias, teléfonos inteligentes u otros medios de pago electrónico sin contacto (NFC, QR, biométrico, etc.) a través de validadores. Las personas con derecho a tarifas preferenciales deben confirmar su estado acercando su tarjeta social o de transporte al validador.

Si el pago no se realiza o confirma de la manera prescrita, el pasajero será considerado como viajero sin boleto.

Además, se aplicará una tasa cero de tarifa de reciclaje a la importación de nuevos autobuses, autobuses eléctricos y trolebuses diseñados para transportar a 60 o más pasajeros junto con el conductor y que cumplan con los estándares ambientales Euro-5 y superiores, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Adicionalmente, se planea introducir un sistema de pago integrado único para el transporte público de la capital y los servicios ferroviarios suburbanos antes del 1 de septiembre de este año.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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