Se introduce un nuevo procedimiento digital para registrar edificios de apartamentos

Las reformas destinadas a implementar tecnologías digitales en los servicios públicos y eliminar barreras burocráticas innecesarias para la población continúan de manera consistente en nuestro país. A partir del 1 de junio , ha comenzado un período de cambios verdaderamente revolucionarios en el mercado inmobiliario de Uzbekistán y en el sistema catastral. Los procesos para documentar edificios residenciales de varios pisos y los apartamentos dentro de ellos se han transferido completamente a un nuevo sistema.

El Comité Estatal de Recursos Territoriales, Geodesia, Cartografía y Catastro Estatal anunció que los procesos para registrar edificios y estructuras de varios pisos, preparar documentos catastrales y formalizar los derechos de propiedad se han digitalizado completamente a través del moderno sistema UZKAD . El nuevo procedimiento cubre todas las etapas, desde la aceptación de los edificios en funcionamiento después de la construcción hasta la emisión del pasaporte catastral final y el registro estatal.

Mapas electrónicos y pasaporte general: innovaciones clave

La implementación de este sistema ha creado varias comodidades para los ciudadanos que compran apartamentos en edificios de varios pisos y para los empresarios de la construcción. Las principales ventajas del sistema se reflejan en las siguientes áreas:

Registro electrónico único: Todos los apartamentos, locales no residenciales destinados a negocios y bienes comunes para los residentes (sótanos, pasillos, techos) dentro del edificio se contabilizan estrictamente en una base de datos única y centralizada.

Pasaporte general único: Anteriormente, cada propiedad se consideraba por separado; ahora, se forma un único documento catastral complejo para todo el edificio de varios pisos.

Mapas geo-digitales: Los dibujos digitales internos y externos (planos) de los edificios y apartamentos se colocan en un mapa interactivo en línea y se muestran en tiempo real.

Lucha contra la corrupción: La transición de todos los procesos a un formato en línea minimiza el papeleo, las largas colas y el factor humano en las agencias gubernamentales, garantizando la transparencia.

¿Qué comodidades se crean para los propietarios?

Estas reformas digitales en el sector catastral sirven principalmente para garantizar la inviolabilidad de los derechos de propiedad de los ciudadanos comunes.

Aspectos prioritarios del nuevo sistema Beneficios para residentes y propietarios Aceleración de los procesos El tiempo necesario para registrar las casas recién construidas y obtener documentos se reduce varias veces. Fortalecimiento de la protección legal La falsificación de datos en la base digital es imposible, lo que garantiza la máxima protección de los derechos de los propietarios. Servicio remoto Se crea la posibilidad de verificar la información relacionada con la propiedad en línea en cualquier momento.

Comentario de Zamin: Al comprar apartamentos en edificios de varios pisos, a menudo se escuchaban casos de fraude como retrasos en los documentos catastrales o la venta de un mismo apartamento a varias personas. El lanzamiento completo del sistema UZKAD pone fin a tales problemas. El sellado electrónico del edificio desde los cimientos hasta el techo indica el comienzo de una era de verdadera limpieza y justicia en el mercado inmobiliario.

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