La antigua y siempre viva ciudad de Samarcanda acoge otro gran foro internacional: la Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). En el marco de este prestigioso evento, el 5 de junio Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración del Presidente de la República de Uzbekistán, celebró una importante reunión de alto nivel con Inger Andersen, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas (ONU) y Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y Claude Gascon, Director Ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

La reunión se desarrolló en un ambiente amistoso, constructivo y de confianza mutua, donde se discutieron ampliamente las cuestiones ambientales relevantes no solo para Uzbekistán, sino para toda la región de Asia Central.

Áreas prioritarias en el camino hacia la sostenibilidad ecológica

Durante el diálogo, las partes prestaron especial atención a los problemas más urgentes y críticos que enfrenta nuestra región en la era actual del cambio climático global. En particular, se intercambiaron opiniones sobre las siguientes áreas clave:

Lucha contra la desertificación: Medidas para prevenir la degradación de la tierra y la desertificación.

Pureza del aire: Mejora de los sistemas de monitoreo continuo de la calidad del aire atmosférico.

Biodiversidad: Preservación de la naturaleza única, la flora y la fauna de la región.

Uso racional de los recursos: Gestión económica de las riquezas naturales y los recursos hídricos.

Alto reconocimiento de la cooperación internacional

Tras los resultados de la reunión, Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración Presidencial, compartió sus sinceros pensamientos en su página oficial. Se destacó específicamente que las reformas a gran escala que se llevan a cabo en el campo de la ecología en nuestro país son altamente apreciadas por la comunidad internacional.

Organizaciones internacionales Aspectos clave de la cooperación PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Apoyo sistemático a las reformas «verdes» en nuestro país e implementación de estándares internacionales. FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) Organización de la histórica Asamblea en Samarcanda a un alto nivel y promoción de soluciones ambientales prácticas.

En su discurso, Saida Mirziyoyeva expresó su profunda gratitud a los distinguidos invitados por su ayuda práctica a las iniciativas ambientales en Uzbekistán y los felicitó por el exitoso desarrollo de este foro histórico organizado por Samarcanda.

Comentario de Zamin: Esta Asamblea, celebrada en Samarcanda con la participación de la alta dirección de la ONU y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, indica que la «agenda verde» de Uzbekistán está en el centro de la atención de la comunidad mundial. Para nuestra región, que lucha contra la desertificación, la calidad del aire y las consecuencias del desastre del mar de Aral, el apoyo financiero y técnico de tales grandes fondos es tan vital como el agua y el aire. Esta reunión servirá como punto de partida para nuevos proyectos de protección ambiental en nuestro país.

¡Siga siempre las noticias más actuales sobre importantes eventos políticos en nuestro país, detalles de foros ambientales internacionales y proyectos «verdes» en las páginas de Zamin con nosotros!