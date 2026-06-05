Se establecerá un clúster químico de 60 hectáreas en Taskent

·38·Uzbekistán
Se establecerá un clúster químico de 60 hectáreas en Taskent

En el distrito de Mirzo Ulugbek de Taskent, se construirá un clúster científico-productivo y educativo para la industria química.

El proyecto, que abarca 60 hectáreas, integrará ciencia avanzada, educación especializada y producción en una única área.

Se abrirá un Centro de Innovación para Tecnologías Químicas en cooperación con Corea del Sur.

En el nuevo centro, el estado cubrirá el 50 por ciento de los costos de los trabajos científicos experimentales y piloto.

Para finales de 2025, el Instituto de Tecnología Química de Taskent y la sucursal de la Universidad Rusa de Tecnología Química Mendeleev se trasladarán a la zona del clúster.

El establecimiento del clúster tiene como objetivo acelerar la introducción de innovaciones en el sector químico y formar personal competitivo a nivel internacional.

TaskentDistrito de Mirzo UlugbekCorea del SurInstituto de Tecnología Química de TaskentUniversidad Rusa de Tecnología Química Mendeléyev
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Nodirbek Razzokov
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