Un décret historique signé pour développer la culture et les arts

Des jours vraiment historiques et joyeux ont commencé pour les représentants de la culture, des arts et des industries créatives de notre pays ! Notre Président a signé un décret important sur « Des mesures à grande échelle pour le développement ultérieur des domaines de la culture, de l'art et de la littérature ».

Cette étape historique a été saluée avec une grande satisfaction par la chef de l'administration présidentielle, Saida Mirziyoyeva, sur sa page officielle, où elle a souligné les opportunités sans précédent créées pour les acteurs culturels et.

« Pour le développement de la culture, non seulement l'inspiration, mais aussi des conditions permettant de réaliser des idées créatives sont très importantes. Façonner l'industrie créative nécessite un soutien réel. Aujourd'hui, notre Président a signé un décret historique offrant une telle aide. », a souligné Saida Mirziyoyeva.

Fonds « Investissement dans la créativité » et avantages fiscaux majeurs

Selon le nouveau document, dans notre pays « Investissement dans la créativité » un fonds public ciblé est officiellement créé. Plus joyeusement encore, dans le but de mettre en œuvre et de financer des projets créatifs prometteurs et brillants, l'État allouera 200 milliards de soums chaque année à ce fonds.

En outre, des congés fiscaux sans précédent sont accordés aux entrepreneurs et aux entreprises opérant dans le domaine de la culture et des arts. Désormais :

Les entrepreneurs organisant des programmes de concerts ;

Les sociétés de production cinématographique tournant des films et des séries ;

Les créateurs de contenu pour enfants ;

Les théâtres privés, studios de création et établissements d'enseignement privés dans le domaine de la culture.

Ces représentants seront totalement exonérésde la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des taxes foncières et immobilières, ainsi que de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) prélevé sur les salaires des employés.

De plus, les portes de l'Ouzbékistan s'ouvrent largement aux cinéastes étrangers. Les revenus gagnés par les sociétés cinématographiques étrangères grâce à la production de produits cinématographiques sur notre territoire ne seront pas inclus dans la base imposable en tant que revenus de non-résidents.

Des centaines de millions de récompenses pour les gagnants et des incitations pour les mentors

Le décret a également fondamentalement mis à jour le système de découverte des talents et de leur récompense appropriée. Les créateurs qui remportent la victoire dans des concours internationaux et nationaux prestigieux recevront d'importants prix en espèces dans les montants suivants :

Pour le Grand Prix et la 1ère place : 300 millions et 100 millions de soums respectivement ;

Pour les gagnants de la 2ème place : 200 millions et 50 millions de soums ;

Pour les gagnants de la 3ème place : 100 millions et 25 millions de soums.

Nos éducateurs dévoués n'ont pas été oubliés non plus. Les enseignants et chefs d'orchestre dévoués qui ont formé ces gagnants et lauréats recevront une prime spéciale tout au long de l'année à hauteur de 100 pour cent de leur salaire mensuel.

Opportunités de logement pour les employés dans le besoin

De merveilleuses nouvelles ont également été annoncées concernant la protection sociale des créateurs. Selon le décret, chaque année, pour 1 000 employés travaillant dans le domaine de la culture, de l'art et de la littérature qui ont un besoin urgent de logement, 50 pour cent du paiement initial de l'hypothèque seront couverts par l'État.

Il ne fait aucun doute que ces mises à jour historiques inaugureront une nouvelle ère de création et d'économie créative dans notre pays. Au nom de notre rédaction, nous félicitons tous les créatifs et les amateurs d'art pour ces magnifiques opportunités ! Que de nouveaux envols créatifs vous accompagnent !