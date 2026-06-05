Le titre tant attendu « No Stress » de Rayhon disponible sur toutes les plateformes

La nouvelle chanson et le clip très attendus « No Stress » de la chanteuse Rayhon Ganiyeva ont été publiés aujourd'hui sur toutes les plateformes musicales.

Rayhon a annoncé sur sa page de réseaux sociaux que la chanson est désormais disponible à l'écoute sur les stations de radio, sa chaîne YouTube et les plateformes musicales.

Exprimant qu'elle attend avec impatience les opinions et commentaires des fans, la chanteuse a souligné que chaque œuvre créative est créée pour l'amour et le soutien des auditeurs.

« J'espère que la chanson vous plaira. Restons toujours ensemble et, surtout, ne stressez jamais », a écrit Rayhon.