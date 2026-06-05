Des milliers de fans à Namangan ont émerveillé Yulduz Usmonova (Vidéo)

La visite de l'Artiste du peuple d'Ouzbékistan, Yulduz Usmonova, à Namangan a suscité encore plus d'agitation que prévu.

De nombreux fans se sont rassemblés à l'avance sur les routes où passerait sa voiture pour accueillir la chanteuse. Dès que la voiture de Yulduz Usmonova est apparue, des cris, des applaudissements et des bruits joyeux ont éclaté dans la foule.

La chanteuse n'est pas restée indifférente à ses fans – elle a baissé la vitre de la voiture et a salué sincèrement tout le monde en agitant la main. Cela a encore remonté le moral des personnes rassemblées.

Au début du concert, le nombre de spectateurs a étonné tout le monde. Tant de gens s'étaient rassemblés que même la chanteuse elle-même a été surprise par une telle attention et affection, incapable de cacher sa joie.

Cet événement s'est largement répandu sur les réseaux sociaux, recevant des réponses chaleureuses et l'étonnement des fans.