Ziyoda présente en avant-première sa magnifique chanson « Yomoney »

La célèbre chanteuse ouzbèke Ziyoda se prépare à présenter sa dernière nouveauté musicale à ses fans. L’artiste a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa nouvelle chanson, intitulée « Yomoney », sortirait prochainement.

La chanteuse a publié une courte vidéo accompagnée de la légende : « Bientôt une nouvelle chanson pour vous — ‘Yomoney’ ». Cette annonce a rapidement attiré l’attention des fans et suscité de nombreux commentaires.

Les fans qui suivent le travail de Ziyoda ont exprimé un grand intérêt pour la nouvelle chanson, souhaitant bonne chance et succès à la chanteuse. Certains ont noté que le titre de la chanson est original et se sont montrés curieux du style de la première.