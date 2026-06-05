Mirshakar Fayzulloyev devient le premier humoriste de stand-up à recevoir la médaille Shuhrat

L'humoriste de stand-up Mirshakar Fayzulloyev a reçu la médaille Shuhrat. Il a obtenu cette reconnaissance conformément au décret présidentiel honorant les représentants de la culture, des arts et de la littérature.

Selon l'artiste, il était avec sa famille lorsqu'il a appris la bonne nouvelle. Au début, il ne comprenait pas pourquoi on le félicitait, puis on lui a envoyé des captures d'écran du décret.

« Je n'en avais aucune idée. Tout le monde a commencé à me féliciter. Ensuite, je suis devenu très heureux moi-même », déclare Mirshakar Fayzulloyev.

Ses parents étaient également ravis de la nouvelle. Selon l'artiste, c'est la deuxième médaille Shuhrat de leur famille, son père ayant précédemment reçu une telle distinction.