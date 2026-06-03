Shahzod Sultonov surprend ses fans avec une demande en mariage romantique « Marry Me »

L'acteur talentueux Shahzod Sultonov a ravi ses fans avec un événement joyeux dans sa vie personnelle. L'acteur a partagé sur ses réseaux sociaux des photos et des vidéos capturant des moments romantiques.

Les images montrent Shahzod Sultonov organisant une surprise spéciale pour sa future épouse avec un immense bouquet de roses rouges et une inscription « Marry Me » en plein air. Cette demande, organisée dans une atmosphère romantique, a attiré l'attention de nombreux abonnés.

Après que l'acteur a partagé ces moments sur les réseaux sociaux, ses fans et ses proches ont envoyé des félicitations sincères dans les commentaires. Beaucoup ont souhaité au couple une longue vie, du bonheur et une vie harmonieuse.