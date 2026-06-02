Le prix du Bitcoin chute de 6 pour cent en une journée : Nouvel objectif 50 000 USD

À l'ouverture des échanges mercredi à Wall Street, le prix du Bitcoin (BTC) a perdu plus de 6 pour cent de sa valeur. Alors que le flux de liquidations s'accélérait, les données de TradingView ont montré que la paire BTC/USD tombait à 66 948 USD sur la bourse Bitstamp. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Ce chiffre représente le niveau le plus bas depuis avril, effaçant la dynamique de croissance des derniers mois. Au cours des dernières 24 heures, le volume total des liquidations sur le marché crypto a atteint 1,25 milliard USD. Contrairement à d'autres actifs risqués, le Bitcoin continue de baisser, alors même que l'indice S&P 500 a enregistré un nouveau record.

L'analyste Rekt Capital a noté sur sa page de réseau social X que les investisseurs évitent les risques macroéconomiques, abandonnant les actifs Bitcoin pour se tourner vers les stablecoins. Selon ses prévisions, le prix visera la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 mois à 66 250 USD dans la prochaine phase.

L'expert a ajouté qu'il pourrait y avoir une réaction temporaire à ce stade, mais qu'avec le temps, il est fort probable que le Bitcoin tombe en dessous de ce niveau EMA et poursuive sa tendance baissière. Le service de prévision Kalshi s'attend à ce que le prix chute à 50 000 USD.

Le commentateur de marché Exitpump estime que le niveau record de l'intérêt ouvert (open interest) a provoqué une vente massive sur le marché au comptant. Actuellement, le marché crypto reste sous une forte pression.