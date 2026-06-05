Visa et Brale testent des règlements en stablecoins privés

Le géant des paiements Visa explore la possibilité d'effectuer des règlements institutionnels en stablecoins via des réseaux blockchain dotés de fonctionnalités de confidentialité. Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec le Canton Network, soutenu par la société d'infrastructure Brale et de grandes institutions financières de Wall Street. Le processus de test utilise le stablecoin SBC, indexé sur le dollar américain et émis par Brale. Selon Cointelegraph.com rapporte .

Cette initiative est la suite logique des expériences de Visa avec l'USDC sur le réseau Ethereum, commencées en 2021. Cependant, contrairement aux blockchains ouvertes, le nouveau projet vise les banques et les fournisseurs d'infrastructures de marché qui souhaitent atteindre une efficacité on-chain sans divulguer au public les informations sur les participants aux transactions, les positions et les flux de trésorerie.

Selon un rapport de S&P Global Ratings, bien que l'émission mondiale de stablecoins ait déjà dépassé 300 milliards de dollars, la demande principale reste liée au trading de cryptomonnaies. Les experts prévoient que les stablecoins seront largement utilisés dans le trading de titres et les paiements transfrontaliers une fois les règles réglementaires du projet de loi GENIUS finalisées.

Le réseau Canton, développé par Digital Asset, réunit des géants tels que JPMorgan, Goldman Sachs et BNP Paribas. Sa particularité réside dans le fait que les détails des transactions ne sont visibles que par les participants et les régulateurs autorisés. Cela permet aux institutions financières d'effectuer des règlements rapides et programmables tout en maintenant un contrôle strict sur les données confidentielles.

Les analystes de S&P Global soulignent que l'adoption massive des stablecoins pourrait à long terme affecter les revenus des banques provenant des services de paiement et déplacer les flux de dépôts de détail au profit des bilans de gros. Néanmoins, Visa et ses partenaires continuent de travailler à l'intégration de cette technologie dans le système financier traditionnel.